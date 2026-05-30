Франція ініціює розслідування щодо дій Ізраїлю проти учасників гуманітарної флотилії

Уряд Франції звернеться до прокуратури з проханням розслідувати ймовірні випадки жорстокого поводження з боку Ізраїлю щодо активістів флотилії, яка пливла до сектора Гази із гуманітарною допомогою.

Франція вже оголосила безстрокову заборону на в'їзд на французьку територію для ультраправого міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за його поводженням з активістами флотилії.

Рішення міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро звернутися до французьких прокурорів з проханням визначити, чи є підстави для висунення кримінальних звинувачень, є додатковим сигналом невдоволення Парижа.

Барро зазначив, що отримав звіт від французьких дипломатів у Туреччині, в якому "детально описано сексуальне насильство, переохолодження, побиття та неодноразові приниження французьких громадян – усі ці дії можуть становити кримінальні злочини".

"Вчора я вирішив передати цю справу до прокуратури. Ця справа тепер перебуває в руках системи правосуддя", – сказав він.

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.

Після того Бен-Гвір отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.