Як Фіцо потрапив у корупційний скандал і до чого тут Орбан і майбутній прем’єр Чехії

Словацький уряд на чолі з Робертом Фіцо хоче "подарувати" сотні мільйонів євро майбутньому прем’єр-міністру сусідньої Чехії Андрею Бабішу.

Ця новина здатна суттєво вплинути на підтримку уряду Фіцо. А одночасно – на відносини нинішньої словацької влади з ЄС.

Про те, навіщо словацькому прем’єру так ризикувати і для чого йому потрібна підтримка чеської влади, читайте в цікавій статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо "купує" нового союзника: що стоїть за гучним корупційним скандалом у Словаччині. Далі – стислий її виклад.

Парламентські вибори у Чехії пройшли 3-4 жовтня, а вже за кілька тижнів до Андрея Бабіша – лідера партії ANO, що зайняла перше місце на цих виборах, – завітав у гості віцепрем’єр та міністр навколишнього середовища Словаччини Томаш Тараба.

У дописі на facebook Тараба назвав метою цього візиту налагодження стосунків між урядами, а разом із тим – заявив, що Чехія і Словаччина будуть разом протистояти "Європейському зеленому курсу", що його впроваджує ЄС.

Проте вже за декілька днів Міністерство навколишнього середовища Словаччини виступило з ініціативою розпочати рекультивацію забрудненої території заводу Istrochem у Братиславі.

У 2002 році завод купила компанія Agrofert Андрея Бабіша.

Вже тоді не приховували, що головним активом підприємства є земля – завод займає величезну територію (близько 150 гектарів) у столичному районі Нове місто.

Тож не дивно, що у 2015 році завод остаточно припинив роботу і наразі законсервований.

Відомо, що Istrochem було продано за пільговою ціною, проте з умовою інвестувати в екологічне очищення.

Територія заводу не лише була сама непридатна для проживання, а й становила загрозу для навколишніх районів Братислави.

Втім, на деякий час про цю проблему "забули", а згадали вже після зміни влади у Словаччині.

У 2020 році новий прем’єр Ігор Матович заявив про те, що Андрей Бабіш не виконав інвестиційні умови, а тому мусить інвестувати щонайменше 200 млн євро в екологічне очищення території колишнього заводу.

У Agrofert Бабіша спростували цю інформацію, заявивши, що відповідно до угоди вже інвестували мільярд чеських крон в очищення, однак так і не оприлюднили документів на доказ цього.

І от про цю суперечку згадали відразу після того, як Бабіш виграв вибори та почав формувати свій уряд.

У словацькому уряді заявляють, що фінансувати ці роботи будуть не з бюджетних коштів, а з гранту ЄС.

На що сподівається Роберт Фіцо, пропонуючи такий "царський" подарунок потенційному голові уряду Чехії?

Найбільш поширене пояснення полягає у тому, що Роберт Фіцо прагне знайти для себе нові гарантії безпеки, підстрахувавшись на випадок програшу Віктора Орбана на наступних парламентських виборах.

Падіння уряду Орбана зробить Роберта Фіцо беззахисним перед можливим покаранням від ЄС. А підстав для такого покарання цілком достатньо, згадаймо лише візит словацького прем'єра до Москви.

В такій ситуації Фіцо терміново потребує "заміни Орбану" – ще однієї країни, яка буде блокувати обмеження проти Словаччини.

Заради цього не шкода витратити сотні мільйонів євро, особливо якщо це будуть гроші ЄС.

Проте є одна проблема: нинішній скандал може призвести до протилежного ефекту, і будь-яка підтримка Роберта Фіцо з боку нового уряду Чехії буде розглядатися виключно у призмі корупційного скандалу.

А це істотно збільшує ризики від таких дій для Андрея Бабіша.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо "купує" нового союзника: що стоїть за гучним корупційним скандалом у Словаччині.