Как Фицо попал в коррупционный скандал и при чем здесь Орбан и будущий премьер Чехии

Словацкое правительство во главе с Робертом Фицо хочет "подарить" сотни миллионов евро будущему премьер-министру соседней Чехии Андрею Бабишу.

Эта новость способна существенно повлиять на поддержку правительства Фицо. А одновременно – на отношения нынешней словацкой власти с ЕС.

О том, зачем словацкому премьеру так рисковать и для чего ему нужна поддержка чешских властей, читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо "покупает" нового союзника: что стоит за громким коррупционным скандалом в Словакии. Далее – краткое изложение статьи.

Парламентские выборы в Чехии прошли 3-4 октября, а уже за несколько недель до этого Андрея Бабиша – лидера партии ANO, занявшей первое место на этих выборах, – посетил вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

В посте на Facebook Тараба назвал целью этого визита налаживание отношений между правительствами, а вместе с тем – заявил, что Чехия и Словакия будут вместе противостоять "Европейскому зеленому курсу", который внедряет ЕС.

Однако уже через несколько дней Министерство окружающей среды Словакии выступило с инициативой начать рекультивацию загрязненной территории завода Istrochem в Братиславе.

В 2002 году завод купила компания Agrofert Андрея Бабиша.

Уже тогда не скрывали, что главным активом предприятия является земля – завод занимает огромную территорию (около 150 гектаров) в столичном районе Новый город.

Поэтому неудивительно, что в 2015 году завод окончательно прекратил работу и сейчас законсервирован.

Известно, что Istrochem был продан по льготной цене, однако с условием инвестировать в экологическую очистку.

Территория завода не только была непригодна для проживания, но и представляла угрозу для окружающих районов Братиславы.

Впрочем, на некоторое время об этой проблеме "забыли", а вспомнили уже после смены власти в Словакии.

В 2020 году новый премьер Игорь Матович заявил, что Андрей Бабиш не выполнил инвестиционные условия, а потому должен инвестировать не менее 200 млн евро в экологическую очистку территории бывшего завода.

В Agrofert Бабиша опровергли эту информацию, заявив, что в соответствии с соглашением уже инвестировали миллиард чешских крон в очистку, однако так и не обнародовали документы в доказательство этого.

И вот об этом споре вспомнили сразу после того, как Бабиш выиграл выборы и начал формировать свое правительство.

В словацком правительстве заявляют, что финансировать эти работы будут не из бюджетных средств, а из гранта ЕС.

На что надеется Роберт Фицо, предлагая такой "царский" подарок потенциальному главе правительства Чехии?

Наиболее распространенное объяснение заключается в том, что Роберт Фицо стремится найти для себя новые гарантии безопасности, подстраховавшись на случай проигрыша Виктора Орбана на следующих парламентских выборах.

Падение правительства Орбана сделает Роберта Фицо беззащитным перед возможным наказанием со стороны ЕС. А оснований для такого наказания вполне достаточно, вспомним только визит словацкого премьера в Москву.

В такой ситуации Фицо срочно нуждается в "замене Орбана" – еще одной стране, которая будет блокировать ограничения против Словакии.

Ради этого не жалко потратить сотни миллионов евро, особенно если это будут деньги ЕС.

Однако есть одна проблема: нынешний скандал может привести к противоположному эффекту, и любая поддержка Роберта Фицо со стороны нового правительства Чехии будет рассматриваться исключительно в призме коррупционного скандала.

А это существенно увеличивает риски от таких действий для Андрея Бабиша.

