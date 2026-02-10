Як Трамп атакує медіа в США і яку нову систему хоче побудувати

Сьогодні в Америці журналістика все ще існує, але ланцюг, який раніше з’єднував репортажі та суспільну реакцію, почав розпадатися.

Наслідком стає демократія, в якій істина більше не має значення, адже факти можуть бути опубліковані, перевірені і водночас так і не викликати жодної реакції.

Ті, хто перебуває при владі, навчилися знешкоджувати факти, тому демократія в США помирає.

Те, що починалося як кампанія дезінформації, переросло в системний проєкт.

Про небезпечну стратегію, що розгортається у США, читайте в колонці професорки політології Університету Торонто Карли Норльоф Демократія помирає без темряви. Як Трамп вбиває медіа у США – і це не лише про Washington Post. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки зазначає, що нова стратегія влади в США направлена на зменшення здатності преси взагалі притягувати когось до відповідальності.

За словами Карли Норльоф, мовчання не є метою, а йдеться про монополію на вплив медіа.

"Коли великі редакції роблять "порожніми" через масові звільнення й урізання витрат, як це показує щойно оголошене 30-відсоткове скорочення штату Washington Post, вони втрачають здатність реально впливати. Окремі гучні викриття легко знецінити або просто перечекати", – пояснює професорка політології Університету Торонто.

Крім того, коли велика редакція є частиною конгломерату, який веде переговори про злиття, перебуває під регуляторним наглядом і політичним тиском, її незалежність може звужуватися без будь-яких прямих вказівок згори.

За таких умов самоцензура стає раціональною. Вона проявляється в матеріалах, які ніколи не виходять, у розслідуваннях, від яких відмовляються через ризик судових позовів чи регуляторної помсти, а також у надто обережному висвітленні політиків або корпоративних фігур, здатних ускладнити життя власникам медіа. Коли редактори розуміють, що певні конфлікти стали корпоративними ризиками, уникання ризику стає новою нормою.

Ще одна складова цієї стратегії, додає авторка колонки, стосується суспільних медіа, де під ударом опиняється не лише здатність до розслідувань, а й сервіси, що поєднують різні штати, соціальні групи та ідеології.

"Скорочення фінансування National Public Radio (NPR) і Public Broadcasting System (PBS), до якого вдався Трамп, – це не просто прояв культурної образи чи ідеологічного роздратування. Мета полягає в тому, щоб чинити структурний тиск, підриваючи спільну фактичну основу, на якій тримається демократична дискусія", – зазначає Карла Норльоф.

Але найменш усвідомлений, на її думку, фронт – це поширення інформації громадянами. Понад десять років Twitter слугував центральною кровоносною системою американського публічного дискурсу.

Ілон Маск купив платформу, скоротив її штат і перейменував на X.

"З часом вона перестала виконувати функцію спільної громадянської системи поширення перевіреної інформації. Тепер Х віддає пріоритет залученню замість верифікації, послаблює маркери довіри й робить охоплення менш передбачуваним", – пише авторка колонки.

На її думку, у сукупності всі ці кроки формують систему, де журналістика й факти все ще існують, але ланцюг, який колись поєднував репортажі зі спільною реальністю та інституційною реакцією, починає розпадатися.

За словами Карли Норльоф, точна інформація більше не змушує діяти, адже факти можуть бути опубліковані, перевірені й водночас не викликати жодної відповіді. Коли інформація втрачає свою силу, приходить безкарність.

"Ми стаємо свідками системної атаки на американські інституції та здатність американського суспільства притягувати владу до відповідальності. Демократія помирає не лише тоді, коли забороняють мовлення. Вона також помирає тоді, коли мова правди перестає мати значення", – резюмує авторка.

