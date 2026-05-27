Мадяр 27 травня приїде в Брюссель на зустрічі з фон дер Ляєн та Рютте

У четвер, 27 травня, премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідає з Брюссель, де зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з повідомлення пресслужба НАТО та власних джерел.

Угорський премʼєр Мадяр 27 травня їде в Брюссель на зустріч з Рютте і фон дер Ляєн.

О 12 годині за київським часом (11:00 у Брюсселі) Петер Мадяр зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн у будівлі Єврокомісії.

Після цього він поїде в офіційну резиденцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі.

Передбачається, що після розмови, Рютте та Мадяр матимуть підхід до преси.

Таймінг та деталі зустрічі з фон дер Ляєн Єврокомісія офіційно досі не підтверджує.

Також Мадяр цього ж дня зустрінеться з премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Як повідомляла "Європейська правда", Мадяр відвідає Брюссель, щоб обговорити з Єврокомісією питання розблокування мільярдів заморожених коштів ЄС для Угорщини.

Також повідомлялося про можливу зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського на початку червня, причому прем'єр-міністр Угорщини вказав Берегове у Закарпатті як можливе місце проведення переговорів.

Тим часом в уряді Угорщини виставили нову умову особистої зустрічі Мадяра та Зеленського.

Читайте також: Права угорців Закарпаття: що вже зробила Україна і чого чекає від Угорщини.