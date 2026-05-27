У Польщі виправдали військового, який стріляв у мігрантів на кордоні з Білоруссю

Військовий гарнізонний суд у польському Любліні виправдав солдата, якого звинувачували у перевищенні повноважень після того, як він відкрив вогонь на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Кароль С. був звинувачений у перевищенні повноважень та нараженні інших осіб на безпосередню небезпеку. Однак суд не виявив ознак злочину.

"У поведінці рядового суд не вбачає жодних ознак будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом", – обґрунтував суддя Радослав Хунек.

Суддя підкреслив, що одним з основних завдань солдата є захист недоторканності державних кордонів. Він також звернув увагу на напружену ситуацію на кордоні з Білоруссю під час інциденту.

Як він зазначив, агресія з боку осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, була тоді поширеним явищем. Він також нагадав, що через місяць після цього інциденту в тому ж місці загинув солдат, якого зарізали ножем.

Згідно з висновками Окружної прокуратури у Варшаві, Кароль С. зробив 12 пострілів зі службової зброї вздовж прикордонної дороги у напрямку групи, що складалася з мігрантів, співробітників Прикордонної служби та солдатів.

Обвинувачений, який на той час служив у 1-й Варшавській бронетанковій бригаді, від самого початку не визнавав звинувачень. Він пояснював, що спочатку видав попереджувальні команди, а потім зробив сигнальні та попереджувальні постріли в безпечному напрямку, під невеликим кутом у повітря. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, затримання військового після згаданого інциденту викликало у Польщі бурхливу політичну дискусію.