Папа Римський прокоментував нещодавні удари Росії по Україні

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття та єдність із всіма, хто постраждав від нещодавніх атак під час війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Папа Римський заявив, що із "занепокоєнням стежить за війною в Україні, яка останніми днями різко загострилася".

"Я хочу висловити свою близькість до всіх, хто страждає від нещодавніх атак, спрямованих навіть проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише погіршує їх. Вона не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть", – написав він.

За його словами, там, де "падають ракети та дрони, гинуть і надії; руйнуються домівки та місця молитви, а життя невинних людей ламаються".

Варто зазначити, що внаслідок російських масованих ударів по Києву 24 травня 2 людини загинули та ще 92, серед яких 3 дітей, постраждали.

Наступного дня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по Києву і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, якнайшвидше залишити українську столицю.

А президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.