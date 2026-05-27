У Мадяра висунули умову для його зустрічі із Зеленським

В уряді Угорщини назвали умову, за якої прем'єр Петр Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це під час пресконференції заявили речники угорського уряду, яких цитує угорська служба Euronews.

За словами речників, зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського може відбутися, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони.

"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні", – заявили представники уряду.

Вони додали, що з цього питання тривають технічні переговори, і можливість зустрічі на вищому рівні з’явиться, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Угорський уряд протягом останніх двох тижнів неодноразово згадував про можливу зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського, і було відомо, що прем'єр-міністр Угорщини вказав Берегове у Закарпатті як можливе місце проведення переговорів.

Раніше повідомлялося, що Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

