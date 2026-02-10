Посол США в НАТО вважає, що мир в Україні "близький, як ніколи раніше"

Наразі не визначено, коли саме президенти України та Сполучених Штатів поставлять підписи під мирною угодою, але мир в Україні близький, як ніколи раніше.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.

Мирна угода буде підписана "коли прийде час", але ми перебуваємо близько до миру в Україні, переконаний посол США в НАТО.

"Я продовжую це повторювати, бо не лише вірю в це, а й дуже уважно стежу за тим, що відбувається на переговорах. Я вважаю, що ми близькі до миру в Україні як ніколи раніше", – заявив Вітакер.

Він додав, що президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи щодо мирної угоди "належним чином і коли прийде час".

"Я переконаний, що нам слід продовжувати молитися за мир, але водночас дбати про те, щоб Україна й надалі отримувала через PURL та інші ініціативи все необхідне для самозахисту", – підкреслив посол США в НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", США очікують нові оголошення про закупівлю американської зброї для України 12 лютого.

Посол США в НАТО також назвав три країни, які купили Україні найбільше американської зброї в рамках PURL.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте під час візиту в Україну пообіцяв, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ у рамках PURL.