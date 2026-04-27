В Белом доме заявили, что стрельба в Вашингтоне стала третьим покушением на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле 25 апреля третьей попыткой убийства президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Левитт заявила на пресс-конференции.

Пресс-секретарь Белого дома, комментируя нападение 25 апреля во время ужина с корреспондентами, заявила, что подозреваемый "пересек страну, чтобы убить Трампа и как можно больше чиновников администрации".

"Это уже третья серьезная попытка убийства президента Трампа за последние два года. Ни один другой президент в истории не сталкивался с такими повторяющимися и серьезными покушениями на свою жизнь", – сказала Левитт.

Левитт также осудила проявления политического насилия, которые, по ее словам, распространяют также СМИ и представители Демократической партии. Она также отметила, что агрессивная риторика против Трампа легитимизировала насилие и "привела нас к этому мрачному моменту", имея в виду стрельбу 25 апреля.

"Это политическое насилие вытекает из системной демонизации его и его сторонников комментаторами, да, избранными членами Демократической партии и даже некоторыми представителями СМИ. Эта ненавистная, постоянная и агрессивная риторика, направленная против президента Трампа день за днем на протяжении 11 лет, помогла легитимизировать это насилие", – заявила Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома также сравнила манифест подозреваемого в стрельбе Коула Томаса Аллена, в котором он "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации", с публикациями в соцсетях с острой критикой Трампа.

"Когда вы читаете манифест этого стрелка, спросите себя: насколько риторика этого почти убийцы отличается от того, что вы читаете в социальных сетях и слышите на различных форумах каждый день?", – спросила Левитт.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

А в сентябре того же года сообщили о стрельбе возле гольф-клуба Трампа, которую назвали вторым покушением на его жизнь.