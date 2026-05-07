Чому ЄС має не затягувати з членством України і як пришвидшити цей процес
Новини — Середа, 13 травня 2026, 08:30 —
Протягом багатьох років Євросоюз розглядав своє розширення як повільний, технократичний і загалом передбачуваний процес. Країни-кандидати крок за кроком адаптувалися до правил ЄС, тоді як сам він залишався геополітично стабільним.
Україна змінила цю реальність.
Сьогодні розширення відбувається в умовах війни, відбудови, геополітичного суперництва та економічної переорієнтації. А ЄС досі не має інституційних інструментів, щоб керувати цими процесами спільно.
Виникає свого роду конфлікт між традицією та реальністю.
Про те, чому невизначеність у процесі євроінтеграції України може створити проблеми для ЄС і що робити Брюсселю, читайте в статті Ласло Бруста з Інституту демократії Центральноєвропейського університету Не швидко, але й не безкінечно: як Євросоюз має змінити підхід до вступу України. Далі – стислий її виклад.
ЄС же часто поводиться так, ніби затримка процесу вступу не має негативних наслідків. Але у випадку України вона дорого коштує.
Адже невизначеність заважає не тільки в процесі відбудови української економіки, яка вже триває, а й створює політичні ризики всередині самої України.
Досвід Західних Балкан показує: коли вступ довго залишається відкритим у часі процесом, тобто не має часових рамок, геополітична орієнтація знову може стати предметом внутрішньополітичної конкуренції.
З іншого боку, Брюссель цілком обґрунтовано остерігається внутрішньополітичної негативної реакції в країнах ЄС.
Майбутній вступ України вплине на сільськогосподарські ринки, політику згуртованості, промислову конкуренцію та бюджетну політику Євросоюзу. Деякі уряди побоюються, що швидка інтеграція може спричинити внутрішню напругу в їхніх країнах та посилити антиєвропейські сили.
Це і є головним глухим кутом.
Затримка вступу України послаблює стратегічну цінність розширення – але швидка її інтеграція без запобіжників ризикує підірвати політичну підтримку розширення всередині ЄС.
Отже, питання в тому, чи здатен Євросоюз побудувати інституції, що можуть керувати інтеграцією в умовах невизначеності.
Наразі політика ЄС щодо України є фрагментованою, а не цілісною. ЄС не має цілісної стратегії для поступової інтеграції України ще до повноправного членства.
Євросоюзу слід створити скоординовану систему, яка об’єднає політику розширення, інструменти відбудови, секторальну інтеграцію та промислову політику ЄС в єдиний стратегічний процес. Наразі цей інструмент відсутній.
Водночас ідеї у цьому напрямку з’являються в українських експертних дискусіях.
Економісти Тимофій Милованов і Герард Роланд запропонували створення Агентства відбудови та європейської інтеграції України (UREIA), яке б координувало відбудову з підготовкою до вступу в ЄС. Частково ідея перегукується зі створенням Адміністрації економічного співробітництва часів "плану Маршалла".
Та більш загально питання полягає не в інституційному дизайні як такому. А у тому, що відбудова, розширення та економічна інтеграція більше не можуть розглядатися як окремі процеси.
Якщо Європа не зможе створити надійний шлях поступової інтеграції для України, невизначеність лише зростатиме – економічно, політично та геополітично.
Більше того, ставки виходять далеко за межі самої України.
Питання в тому, чи здатен ЄС адаптувати власні інституції до світу, в якому розширення знову стало стратегічним інструментом, а не лише технократичним процесом?
Натомість Україна показує, чому Європі потрібна інша модель розширення.
Докладніше – в матеріалі Ласло Бруста Не швидко, але й не безкінечно: як Євросоюз має змінити підхід до вступу України.