Почему ЕС не должен затягивать с принятием Украины в свои ряды и как ускорить этот процесс

На протяжении многих лет Евросоюз рассматривал своё расширение как медленный, технократический и в целом предсказуемый процесс. Страны-кандидаты шаг за шагом адаптировались к правилам ЕС, в то время как сам Союз оставался геополитически стабильным.

Украина изменила эту реальность.

Сегодня расширение происходит в условиях войны, восстановления, геополитического соперничества и экономической переориентации. А у ЕС до сих пор нет институциональных инструментов, чтобы совместно управлять этими процессами.

Возникает своего рода конфликт между традицией и реальностью.

О том, почему неопределенность в процессе евроинтеграции Украины может создать проблемы для ЕС и что делать Брюсселю, читайте в статье Ласло Бруста из Института демократии Центральноевропейского университета Не быстро, но и не бесконечно: как Евросоюз должен изменить подход к вступлению Украины. Далее – краткое изложение статьи.

ЕС же часто ведет себя так, будто задержка процесса вступления не влечет за собой негативных последствий. Но в случае с Украиной это обходится дорого.

Ведь неопределенность мешает не только процессу восстановления украинской экономики, который уже идет, но и создает политические риски внутри самой Украины.

Опыт Западных Балкан показывает: когда вступление долго остается открытым во времени процессом, то есть не имеет временных рамок, геополитическая ориентация вновь может стать предметом внутриполитической конкуренции.

С другой стороны, Брюссель вполне обоснованно опасается внутриполитической негативной реакции в странах ЕС.

Будущее вступление Украины повлияет на сельскохозяйственные рынки, политику сплоченности, промышленную конкуренцию и бюджетную политику Евросоюза. Некоторые правительства опасаются, что быстрая интеграция может вызвать внутреннюю напряженность в их странах и усилить антиевропейские силы.

Это и есть главный тупик.

Задержка вступления Украины ослабляет стратегическую ценность расширения – но быстрая ее интеграция без предохранительных мер рискует подорвать политическую поддержку расширения внутри ЕС.

Итак, вопрос заключается в том, способен ли Евросоюз создать институты, способные управлять интеграцией в условиях неопределенности.

В настоящее время политика ЕС в отношении Украины носит фрагментарный, а не целостный характер. У ЕС нет целостной стратегии постепенной интеграции Украины до достижения ею статуса полноправного члена.

Евросоюзу следует создать скоординированную систему, которая объединит политику расширения, инструменты восстановления, секторальную интеграцию и промышленную политику ЕС в единый стратегический процесс. На данный момент этот инструмент отсутствует.

В то же время идеи в этом направлении появляются в украинских экспертных дискуссиях.

Экономисты Тимофей Милованов и Герард Роланд предложили создать Агентство восстановления и европейской интеграции Украины (UREIA), которое координировало бы восстановление с подготовкой к вступлению в ЕС. Частично эта идея перекликается с созданием Администрации экономического сотрудничества времен "плана Маршалла".

Но в целом вопрос заключается не в институциональном устройстве как таковом. А в том, что восстановление, расширение и экономическая интеграция больше не могут рассматриваться как отдельные процессы.

Если Европа не сможет создать надежный путь постепенной интеграции для Украины, неопределенность будет только расти – в экономическом, политическом и геополитическом плане.

Более того, ставки выходят далеко за пределы самой Украины.

Способен ли ЕС адаптировать собственные институты к миру, в котором расширение вновь стало стратегическим инструментом, а не лишь технократическим процессом?

В свою очередь, Украина показывает, почему Европе нужна другая модель расширения.

