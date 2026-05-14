Як змінюється глобальна торговельна система і як Україні захистити себе

Світ входить у нову епоху торговельних війн, де принципи вільної торгівлі вже не мають такої сили, як ще десять років тому. Натомість інструменти торговельного захисту стали механізмом, який дозволяє не лише захищати внутрішній ринок, а й добиватися політичних та економічних поступок.

Фактично світ переходить від моделі вільної торгівлі до моделі "керованої торгівлі через торговельний захист".

І Україна вже опинилася в самому центрі цього процесу.

Про нову торговельну реальність і виклики для нашої держави читайте в статті (спецпроєкт) партнерки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олени Омельченко Торгові війни вже йдуть, чи готова до них Україна? Як посилити захист внутрішнього ринку.

У 2025 році Європейська комісія фактично перейшла до нової моделі торговельного захисту.

Відтепер боротьба з "глобальними надлишковими виробничими потужностями", насамперед китайськими, офіційно стала частиною політики економічної безпеки ЄС.

Головним індикатором трансформації глобальної торговельної системи стала металургія.

Після введення США мит на сталь та алюміній з мотивів національної безпеки у 2018 році світовий ринок сталі фактично перейшов у режим постійного торговельного захисту.

Європейський Союз був змушений запровадити спеціальні захисні заходи щодо імпорту сталі, які сьогодні охоплюють 26 категорій сталевої продукції, базуються на системі тарифних квот та передбачають 25% мита на імпорт понад встановлені квоти.

Однак події 2025-2026 років демонструють, що ЄС більше не розглядає ці обмеження як тимчасові. Навпаки, Європейська комісія запропонувала нову, значно жорсткішу систему захисту ринку сталі.

Найважливіше полягає в тому, що Європейський Союз фактично визнав можливу невідповідність нової системи своїм тарифним зобов’язанням у межах Світової організації торгівлі (СОТ).

До слова, нинішнє зростання торговельного захисту відбувається одночасно з кризою системи Світової організації торгівлі.

Для України питання торговельного захисту вже давно перестало бути суто юридичною темою. За нинішніх умов це питання промислового виживання держави.

В умовах, коли більшість торговельних партнерів вже давно перейшли до моделі стратегічно захищеного ринку, Україна не може залишатися відкритою економікою.

Проте українська система торговельного захисту все ще залишається значно повільнішою, ніж у ЄС, США чи Туреччині.

На практиці бізнес часто стикається із затягуванням строків розслідувань, перевантаженням державних органів та нестачею спеціалістів у сфері торговельного захисту.

У нинішніх умовах це вже не просто адміністративна проблема, а фактор конкурентоспроможності української промисловості.

Саме тому Україні необхідно прискорювати процедури розслідувань.

А також активніше використовувати механізми боротьби з обходом мит та адаптувати практику до сучасних підходів Європейського Союзу.

І саме це сьогодні є реальною адаптацією України до європейських правил торгівлі.

Докладніше – у матеріалі Олени Омельченко Торгові війни вже йдуть, чи готова до них Україна? Як посилити захист внутрішнього ринку.