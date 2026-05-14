Как меняется глобальная торговая система и как Украине защитить себя

Мир вступает в новую эпоху торговых войн, где принципы свободной торговли уже не имеют такого влияния, как еще десять лет назад. Зато инструменты торговой защиты стали механизмом, позволяющим не только защищать внутренний рынок, но и добиваться политических и экономических уступок.

Фактически мир переходит от модели свободной торговли к модели "управляемой торговли через торговую защиту".

И Украина уже оказалась в самом центре этого процесса.

О новой торговой реальности и вызовах для нашего государства читайте в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Торговые войны уже идут, готова ли к ним Украина? Как усилить защиту внутреннего рынка. Далее – краткое изложение статьи.

В 2025 году Европейская комиссия фактически перешла к новой модели торговой защиты.

Отныне борьба с "глобальными избыточными производственными мощностями", прежде всего китайскими, официально стала частью политики экономической безопасности ЕС.

Главным индикатором трансформации глобальной торговой системы стала металлургия.

После введения США пошлин на сталь и алюминий по соображениям национальной безопасности в 2018 году мировой рынок стали фактически перешел в режим постоянной торговой защиты.

Европейский Союз был вынужден ввести специальные защитные меры в отношении импорта стали, которые сегодня охватывают 26 категорий стальной продукции, базируются на системе тарифных квот и предусматривают 25%-е пошлины на импорт сверх установленных квот.

Однако события 2025–2026 годов показывают, что ЕС больше не рассматривает эти ограничения как временные. Напротив, Европейская комиссия предложила новую, значительно более жесткую систему защиты рынка стали.

Самое важное заключается в том, что Европейский Союз фактически признал возможное несоответствие новой системы своим тарифным обязательствам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

К слову, нынешний рост торговой защиты происходит на фоне кризиса системы Всемирной торговой организации.

Для Украины вопрос торговой защиты уже давно перестал быть чисто юридической темой. В нынешних условиях это вопрос промышленного выживания государства.

В условиях, когда большинство торговых партнеров уже давно перешли к модели стратегически защищенного рынка, Украина не может оставаться открытой экономикой.

Однако украинская система торговой защиты все еще остается значительно более медленной, чем в ЕС, США или Турции.

На практике бизнес часто сталкивается с затягиванием сроков расследований, перегрузкой государственных органов и нехваткой специалистов в сфере торговой защиты.

В нынешних условиях это уже не просто административная проблема, а фактор конкурентоспособности украинской промышленности.

Именно поэтому Украине необходимо ускорять процедуры расследований.

А также активнее использовать механизмы борьбы с обходом пошлин и адаптировать практику к современным подходам Европейского Союза.

И именно это сегодня является реальной адаптацией Украины к европейским правилам торговли.

