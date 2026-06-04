Швейцарія посилить повітряний і прикордонний контроль через саміт G7 у Франції

Швейцарія розгорне на своїй території близько 4 тисяч військовослужбовців для посилення заходів безпеки на час проведення саміту G7 у Франції в середині червня.

Про це повідомили в четвер, 4 червня, представники швейцарської армії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Саміт, який відбудеться з 15 по 17 червня на березі Женевського озера у французькому місті Ев'ян-ле-Бен, збере лідерів провідних економік світу, зокрема ⁠президента США Дональда Трампа, а також інші делегації високого рівня.

Представники швейцарської армії заявили, що масштаб події та її близькість до швейцарського кордону вимагають тісної координації між цивільними та військовими органами влади.

"Близькість до кордону становить серйозний виклик для органів безпеки в кантонах Во, Женева та Вале. Як наслідок, Федеральна рада та парламент ухвалили рішення про додаткове залучення армії для забезпечення безпеки", – заявили військові.

Військовим буде доручено охорону критичної інфраструктури, зокрема Женевського аеропорту, посилення прикордонного нагляду та моніторинг ключових транспортних маршрутів і Женевського озера.

Військово-повітряні сили Швейцарії також посилять патрулювання повітряного простору, ввівши обмеження на польоти з 10 по 19 червня, а також забезпечать системи протидії дронам та захист від ядерних, біологічних і хімічних загроз.

ЗМІ писали, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО, який відбудеться там наступного місяця.

Напередодні стало відомо, що Трамп візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Туреччині в липні.