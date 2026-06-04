У Брюсселі – сутички під час протестів проти реформування освіти

У четвер, 4 червня, у Брюсселі протестували студенти проти скорочення бюджету на освіту у французькомовних регіонах Бельгії, внаслідок чого спалахнули сутички з поліцією.

Про це пишуть Politico та De Standaard, передає "Європейська правда".

З початку тижня вчителі протестували проти скорочення бюджету на освіту у франкомовних регіонах Бельгії, а вранці 4 червня до демонстрацій приєдналися студенти.

Фото: De Standaard

Протестувальники підпалювали електросамокати та розбивали вітрини магазинів і автобусні зупинки поблизу Центрального вокзалу Брюсселя. Зазначається, що поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Фото: De Standaard

Поліція перекрила вулиці поблизу резиденції прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та будівлі парламенту Французької спільноти.

Як зазначається, близько 14:00, коли депутати голосували за реформу в парламенті Французької спільноти, протестувальники намагалися увійти до будівлі, виламуючи двері, тоді як поліція не давала їм дістатися до зали засідань.

BREKEND. Wat een hallucinante beelden. Er worden nu aan #Brussel-Centraal steps in brand gestoken, barricades gemaakt, bushokjes vernield en vuurwerk afgevuurd naar onder andere hulpdiensten. Onvoorstelbaar. Opkuisen en keihard aanpakken, dat is de enige taal die dit tuig kent! pic.twitter.com/LxMUntuSWX – Tom Van Grieken (@tomvangrieken) June 4, 2026

Інші протестувальники зібралися перед поліцейськими бар'єрами за кілька метрів від резиденції Де Вевера, а потім рушили на північ по головній дорозі, запалюючи сигнальні ракети та перекриваючи рух.

Заворушення спричинили затори в кількох районах Брюсселя, і мешканці були змушені шукати альтернативні маршрути, щоб дістатися до своїх домівок.

Нещодавно у британському місті Саутгемптон відбулися протести проти вбивства Генрі Новака – 18-річного студента, який загинув через недбалість поліції; демонстрація переросла у насильницькі сутички з правоохоронцями.

А в столиці Румунії Бухаресті тисячі працівників сфери охорони здоров’я вийшли на протест проти проєкту закону про формування заробітних плат.