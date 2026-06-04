Прем’єр Чехії пропонує Мерца на роль переговірника з Росією

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш вважає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен вести переговори від імені Європейського Союзу з метою припинення російської агресії в Україні.

Про це він заявив під час від’їзду на саміт країн ЄС та Західних Балкан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

На думку Бабіша, продовження конфлікту не принесе нічого доброго, і водночас очевидно, що агресором є правитель Росії Владімір Путін, а президент США Дональд Трамп зосереджений на Близькому Сході та вирішенні питання блокади Ормузької протоки.

"На мій погляд, саме канцлер Німеччини Мерц повинен якимось чином очолити дипломатичну місію на підставі мандата Ради та Комісії", – сказав Бабіш.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас раніше заявила, що Європа не зможе бути нейтральним посередником у потенційних переговорах між Україною і РФ, оскільки перебуває на українському боці.

Перед цим Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

У Фінляндії передбачають, що визначення ролі Європи у переговорному процесі щодо російсько-української війни та конкретного перемовника буде тривалим процесом.