На заседании Совета Европы приняли решение о запуске спецтрибунала для Путина

В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Церемония состоялась в Кишиневе во время встречи на министерском уровне. 36 государств мира и Европейский Союз дали согласие на одобрение Расширенного частичного соглашения – международного договора, который создает руководящий комитет Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в этот день "была пройдена точка невозврата – Специальный трибунал стал юридической реальностью". В то же время он отметил, что это только начало на пути к справедливости.

Сибига пообещал, что круг государств-участников спецтрибунала расширится. "Будет больше стран. Будет помещение в Гааге. И будут приговоры. Украине это нужно. Европе это нужно. И даже России нужен этот трибунал", – добавил Сибига.

Как отметили в МИД, расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Специального трибунала будет определять административные и управленческие основы его функционирования, а также создавать дополнительные механизмы для расширения межрегиональной поддержки Спецтрибунала. К Соглашению могут присоединиться как государства-члены Совета Европы, так и третьи государства.

