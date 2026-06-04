Єврокомісар: ЄС доведеться повернутися до питання про використання заморожених росактивів

Європейському Союзу доведеться повернутися до питання про використання заморожених російських активів.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який у четвер у Ризі зустрівся з представниками латвійських ЗМІ, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У червні ЄС виплатить Україні 3,2 мільярда євро з кредиту в 90 мільярдів євро, який був затверджений у квітні. Кредит Україні фінансуватиметься за рахунок спільно випущених облігацій ЄС на ринках капіталу та забезпечений наявним резервом у довгостроковому бюджеті блоку.

Домбровскіс зазначив, що кредит ЄС є репараційним кредитом, і Україна не зобов'язана його повертати доти, доки Росія не виплатить репарації, тому в якийсь момент доведеться говорити про те, що робити, якщо, наприклад, Росія не виплатить репарації.

Єврокомісар пояснив, що в умовах кредиту обумовлено, що в такому випадку ЄС залишає за собою право використовувати іммобілізовані активи Центрального банку Росії. Він згадав, що ЄС також надасть субсидію на процентні ставки, тому кредит Україні більше схожий на грант.

Домбровскіс нагадав, що є ще одне окреме рішення, ухвалене раніше, про те, що іммобілізовані російські активи мають залишатися такими доти, доки Росія не виплатить репарації Україні. Це рішення було ухвалено до рішення про кредит на підтримку України.

Єврокомісар визнав, що початкова пропозиція Єврокомісії полягала у використанні для кредиту Україні фінансування, пов'язаного з іммобілізованими російськими активами, але вона не отримала підтримки, тож наразі кредит фінансується за рахунок запозичень ЄС на внутрішньому ринку, і постане питання, як його погашати.

"Оскільки Україна не зобов'язана повертати кредит, поки Росія не виплатить репарації, ми залишаємо за собою право використовувати ці іммобілізовані кошти, в іншому разі його доведеться повертати самим країнам-членам ЄС, що, звичайно, стало б серйозним фінансовим тягарем", – сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.