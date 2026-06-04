ЗМІ: Україна попросила у Німеччини десятки ракет до Patriot, Берлін ще думає

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів до систем Patriot зі своїх запасів для посилення протиповітряної оборони проти російських ударів.

Про це стало відомо Bloomberg від осіб, обізнаних у цій справі, передає "Європейська правда".

Україна запропонувала угоду, за якою вона отримає ракети в обмін на передачу Німеччині перехоплювачів до Patriot, які, як очікується, будуть вироблені в майбутньому, повідомили джерела, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори мають закритий характер.

Пропозиція зроблена з огляду на дефіцит ракет до систем Patriot у світі і нездатність американської промисловості задовольнити попит у короткостроковій перспективі.

У квітні Київ домігся від Берліна пакета військової допомоги на суму 4 млрд євро, який включає фінансування сотень ракет для американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Німецький уряд розглядає запит України і ще не ухвалив рішення, хоча оголошення може з’явитися незадовго до або під час саміту НАТО в липні, зазначила одна з осіб.

Президент України Володимир Зеленський напередодні розкрив деталі домовленості зі США та партнерами про постачання нових систем Patriot, на які зараз терміново шукають гроші.

Нагадаємо, Швейцарія замовила п'ять систем Patriot у 2022 році, спочатку розраховуючи, що вони будуть поставлені у 2026-2028 роках, але цей термін був перенесений на чотири-п'ять років через війну в Україні.

Зрештою у травні Швейцарія заявила, що розгляне можливість закупівлі систем протиповітряної оборони в інших постачальників.