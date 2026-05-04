Які ризики для України несе політична криза в Румунії

6 травня в Бухаресті розпочалися консультації щодо створення нової урядової коаліції.

Політична криза там у розпалі. Напередодні парламент відправив у відставку проєвропейський і дружній до України уряд Іліє Боложана. Причому ініціатором недовіри уряду була Партія соціал-демократів (PSD) – учасниця урядової коаліції та найбільша сила в теперішньому румунському парламенті.

А її ключовим союзником став антизахідний і євроскептичний Альянс за об’єднання румунів (AUR). Це нині найпопулярніша в Румунії партія, яку підтримують 34% виборців.

Про те, яким може бути подальший розвиток румунської політичної кризи і наскільки це загрожує відносинам між Україною та Румунією, "ЄвроПравді" розповів експерт з румунської політики Сергій Герасимчук. Пряма мова експерта – в матеріалі Підтримка України чи "новий Орбан": чого чекати Україні від зміни уряду Румунії. Далі – стислий основні його тези.

Критичним для України сценарієм є дострокові парламентські вибори у Румунії – тоді на дострокових виборах з великою імовірністю виграє AUR.

У депутатів є дві спроби і два місяці на те, щоб створити коаліцію і домовитися про нового прем'єра.

Якщо AUR стане найбільшою фракцією у парламенті, то сила їхнього політичного тяжіння зросте. І тоді, можливо, котрась з інших партій вирішить проігнорувати власне табу на співпрацю з ультраправими.

Тобто – об'єднатися з ними в коаліцію.

Якщо ж у парламенті вдасться сформувати будь-яку більшість без участі AUR і нинішній парламент збережеться, то ситуація буде не настільки критична.

Тоді колір небезпеки буде радше жовтим, тобто матимемо помірну небезпеку. Це буде ситуативний альянс, що означатиме постійні торги.

Але підтримка України теж може стати предметом торгу.

У будь-якому разі ідеальної для нас ситуації не буде.

Головна загроза для України – це ситуація, за якої до влади прийде партія AUR. У будь-який спосіб – чи то через коаліційні домовленості в межах цього парламенту, чи то через дострокові вибори.

Це означатиме припинення підтримки України Румунією. В AUR це неодноразово обіцяли.

Також у цьому разі на рівні ЄС будуть щоразу нові торги при ухваленні санкцій щодо Росії.

Також Румунія спекулюватиме на питанні національних меншин, чого попередні уряди давно не робили.

Виникнуть проблеми для регіональної співпраці, зокрема для тристороннього формату Україна-Румунія-Молдова, який називається Одеський трикутник (а це дуже прикладна і корисна співпраця, наприклад, у сферах енергетики чи інфраструктури). Для AUR Україна є недружньою, а Молдову вони взагалі не бачать як незалежну державу.

По суті, Румунія може посісти місце, яке донедавна займав Віктор Орбан.

Президент Румунії заявив, що не допустить формування антиєвропейської коаліції – мовляв, прозахідний курс закріплено в конституції, а він є її гарантом.

Можна зрозуміти такі заяви Дана, який прийшов на посаду на хвилі проєвропейських симпатій і зацікавлений у такій урядовій коаліції, де не було би AUR.

Тож Дан тиснутиме на всіх учасників розваленої коаліції для того, аби ті її перезаснували.

Але не факт, що йому це вдасться.

Можливий варіант, приміром, уряду меншості, коли соціал-демократи виходять з коаліції, але підтримуватимуть частину законів. А у чутливих питаннях – скажімо, скорочення соціальних виплат, скорочення пенсії, підвищення ПДВ – вони участі не братимуть, і таким чином відбілюватимуть себе в очах свого виборця.

Більше пояснень – в матеріалі Підтримка України чи "новий Орбан": чого чекати Україні від зміни уряду Румунії.