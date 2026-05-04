Какие риски для Украины несет политический кризис в Румынии

6 мая в Бухаресте начались консультации по созданию новой правительственной коалиции.

Политический кризис там в самом разгаре. Накануне парламент отправил в отставку проевропейское и дружественное к Украине правительство Илие Боложана. Причем инициатором вотума недоверия правительству выступила Партия социал-демократов (PSD) – участница правительственной коалиции и крупнейшая сила в нынешнем румынском парламенте.

А ее ключевым союзником стал антизападный и евроскептический Альянс за объединение румын (AUR). Это сейчас самая популярная в Румынии партия, которую поддерживают 34% избирателей.

О том, каким может быть дальнейшее развитие румынского политического кризиса и насколько это угрожает отношениям между Украиной и Румынией, "ЕвроПравде" рассказал эксперт по румынской политике Сергей Герасимчук. Далее – краткое изложение его основных тезисов.

Критическим для Украины сценарием являются досрочные парламентские выборы в Румынии – в таком случае на досрочных выборах с большой вероятностью победит AUR.

У депутатов есть две попытки и два месяца на то, чтобы сформировать коалицию и договориться о новом премьере.

Если AUR станет крупнейшей фракцией в парламенте, то сила их политического притяжения возрастет. И тогда, возможно, какая-то из других партий решит проигнорировать собственное табу на сотрудничество с ультраправыми.

То есть – объединиться с ними в коалицию.

Если же в парламенте удастся сформировать какое-либо большинство без участия AUR и нынешний парламент сохранится, то ситуация будет не столь критичной.

Тогда цвет опасности будет скорее желтым, то есть мы будем иметь умеренную опасность. Это будет ситуативный альянс, что будет означать постоянные торги.

Но поддержка Украины тоже может стать предметом торга.

В любом случае идеальной для нас ситуации не будет.

Главная угроза для Украины – это ситуация, при которой к власти придет партия AUR. Любым способом – будь то через коалиционные договоренности в рамках этого парламента, будь то через досрочные выборы.

Это будет означать прекращение поддержки Украины Румынией. В AUR это неоднократно обещали.

Кроме того, в этом случае на уровне ЕС при принятии санкций в отношении России будут каждый раз проводиться новые переговоры.

Также Румыния будет спекулировать на вопросе национальных меньшинств, чего предыдущие правительства давно не делали.

Возникнут проблемы для регионального сотрудничества, в частности для трехстороннего формата Украина-Румыния-Молдова, который называется Одесский треугольник (а это очень полезное сотрудничество, например, в сферах энергетики или инфраструктуры). Для AUR Украина является недружественной, а Молдову они вообще не видят как независимое государство.

По сути, Румыния может занять место, которое до недавнего времени занимал Виктор Орбан.

Президент Румынии заявил, что не допустит формирования антиевропейской коалиции – мол, прозападный курс закреплен в конституции, а он является ее гарантом.

Можно понять такие заявления Дана, который пришел на пост на волне проевропейских симпатий и заинтересован в такой правительственной коалиции, где не было бы AUR.

Поэтому Дан будет оказывать давление на всех участников развалившейся коалиции, чтобы те восстановили её.

Но не факт, что ему это удастся.

Возможен, например, вариант правительства меньшинства, когда социал-демократы выходят из коалиции, но будут поддерживать часть законов. А в чувствительных вопросах – скажем, сокращение социальных выплат, сокращение пенсий, повышение НДС – они участвовать не будут, и таким образом будут отмывать себя в глазах своих избирателей.

