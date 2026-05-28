Сенатор про лист Зеленського Трампу щодо ППО: відреагуємо на цей запит

Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь прокоментував лист президента України Володимира Зеленського до свого колеги Дональда Трампа, в якому йшлося про дефіцит засобів ППО в України.

Заяву Блюменталя наводить Суспільне, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор запевнив, що США відреагують на цей запит від українського президента.

"Америка позитивно відреагує на цей запит. Ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Коли ми побачили зруйнований торговий центр, знищений житловий будинок, стало очевидно, що Путін цілеспрямовано атакує жінок, дітей та інших цивільних", – сказав Блюменталь.

За його словами, "американці, включно з Конгресом та адміністрацією, повинні підтримати ці зусилля" Зеленського.

"Лист, дозвольте сказати, був написаний дуже красномовно й майстерно – у своєму зверненні та вдячності американцям за те, що ми вже зробили", – підкреслив сенатор.

Нагадаємо, у листі до Трампа і конгресменів Зеленський згадав про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні.

За його словами, Україна "покладається майже виключно на США" у питанні захисту від російських балістичних ракет.

Він також поінформував, що в ході масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".