Мадяр планує влаштувати святкування на честь кінця правління Орбана

В Угорщині в момент складання присяги майбутнім прем’єр-міністром Петером Мадяром очікується, що тисячі людей зберуться на площі прямо біля входу до парламенту, щоб відсвяткувати останні миті 16-річного правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Перш ніж приступити до управління країною, Мадяр закликав угорців на цілоденне свято "зміни режиму" в суботу, щоб відзначити його інавгурацію і кінець епохи Орбана.

"Ми переступимо поріг зміни режиму з грандіозною вечіркою. Приходьте та запрошуйте своїх рідних і друзів!" – написав Мадяр у своїх соціальних мережах.

Серед пріоритетів, які окреслив для свого майбутнього уряду Мадяр, зокрема – налагодження відносин з партнерами по ЄС, які Орбан довів до межі розриву, та повернення Угорщині її місця серед західних демократій, яке опинилося під сумнівом, коли Орбан все більше наближався до Росії.

На знак цієї прихильності представники партії "Тиса" заявляють, що з суботи знову вивісять прапор ЄС на фасаді будівлі парламенту, який уряд Орбана зняв у 2014 році.

Мадяр має скласти присягу близько 15:00 за місцевим часом у суботу, після чого виступить перед натовпом на вулиці. У запрошенні на захід він пообіцяв артистичні виступи та несподіваних гостей.

Ліберальний мер столиці Угорщини Будапешта Гергей Карачонь також оголосив про вечірку з нагоди "закриття системи" на березі Дунаю – захід, який, за його словами, має на меті висловити вдячність угорцям, які роками виступали проти системи Орбана.

"Звільнені вчителі, принижені цивільні особи та журналісти, зруйновані маленькі церкви. Ми нарешті можемо залишити цю епоху позаду – але спершу давайте згадаємо щоденних героїв і висловимо свою вдячність, попрощавшись із системою", – написав мер угорської столиці у своїх соцмережах.

Як відомо, за підсумками парламентських виборів в Угорщині опозиційна "Тиса" отримала конституційну більшість і матиме 141 мандат.

