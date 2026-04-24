На будівлі парламенту Угорщини вивісять прапор ЄС вперше за понад 10 років

Через понад 10 років відсутності прапор Європейського Союзу знову з’явиться на фасаді парламенту Угорщини.

Про це повідомив у Facebook майбутній прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише "Європейська правда".

"На установчому засіданні Національних зборів поряд з угорським та секейським прапорами на фасаді парламенту знову з’явиться прапор Європейського Союзу", – повідомив Мадяр.

Як повідомляє угорське видання Telex, прапор ЄС не вивішувався на будівлі угорського парламенту понад 12 років.

У липні 2024 року прапор ЄС не вивісили на будівлі навіть попри те, що з 1 липня 2024 року Угорщина обіймала головування в Раді Європейського Союзу. Поясненням було те, що це не є обов’язковим.

Закон від 2004 року передбачає, що за наявності відповідних умов прапор ЄС має бути вивішений або піднятий на тих громадських будівлях або перед тими громадськими будівлями, на яких також має бути вивішений національний прапор. Але певні установи, наприклад будівля Національних зборів, є винятком з цього правила.

Нагадаємо, установче засідання нового парламенту Угорщини відбудеться 9 травня, тоді Петер Мадяр стане прем’єр-міністром.

