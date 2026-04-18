В Угорщині оголосили остаточні результати виборів: "Тиса" здобула ще більше мандатів

За підсумками парламентських виборів в Угорщині опозиційна "Тиса" отримує у конституційну більшість і буде мати 141 мандат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані про підраховані голоси, які наводить Atlatszo.

Ввечері 18 квітня підрахунок голосів в Угорщині був завершений завершено на 100%, у тому числі пораховані "поштові" голоси та оновлені результати за одномандатними округами з урахуванням голосів тих, хто голосував не вдома (наприклад, у посольстві під час подорожі)

Така затримка із підрахунком є нормальною для Угорщини; понад те, на всіх попередніх виборах, що проводилися за чинною системою, він тривав ще довше – додаткові кілька днів відводилися на останні голоси поштового голосування. Цього року Національний виборчком завершив підрахунок у найранішу юридично можливу дату, 18 квітня.

За підсумками виборів, опозиційна "Тиса" Петера Мадяра отримала тверду конституційну більшість зі 141 мандатом у парламенті (мінімальна кількість голосів для конституційної більшості – 133). "Фідес" Віктора Орбана буде мати 52 мандати, ультраправа "Мі Хазанк" – шість мандатів.

Мадяр на своїй сторінці у Facebook прокоментував ці результати як остаточні.

"Безпрецедентна більшість, безпрецедентний мандат – і безпрецедентна відповідальність", – заявив він.

"Працюємо з усіма колегами, щоб забезпечити, що "Тиса" у середині травня зможе почати роботу з урядом, який зможе щоденно доводити, що – навіть якщо він не буде ідеальним – він був вартий довіри угорського народу", – додав Петер Мадяр.

Як вже згадували, у трьох одномандатних округах з дуже тісною конкуренцією результат у підсумку змінився на користь кандидатів "Тиси" – оскільки більшість виборців за кордоном, чиї бюлетені рахують останніми, переважно голосують за опозицію. У низці округів переможця визначили близько 600 голосів або менше.

В одному з одномандатних округів Мадяр вимагає повторного проведення голосування – вважаючи, що кандидатка "Тиси" програла виключно через підставного кандидата з ім’ям Петер Мадяр.

