Команда усунутого лідера опозиції в Туреччині пішла у відставку зі зборів партії

Команда поваленого лідера головної опозиційної партії Туреччини Озгюра Озеля пішла у відставку зі зборів партії – цей крок має призвести до скликання позачергового з'їзду політсили для обрання нових членів.

Як передає "Європейська правда", про це у четвер повідомили в офісі Озеля, пише CNN Turk.

Про це рішення стало відомо після того, як призначений судом голова Республіканської народної партії (CHP) Кемаль Киличдароглу звернувся з проханням про виключення дев'яти членів партійних зборів, лояльних до Озеля.

11 червня офіс усуненого лідера повідомив, що 28 членів партійних зборів, що складаються з 57 осіб, подали у відставку. Юридично це рішення має запустити розпуск партійних зборів. Крім того, це зобов’язує партію скликати з'їзд протягом 45 днів, на якому оберуть новий склад ради.

Нагадаємо, 21 травня суд в Туреччині скасував результати з'їзду CHP 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою ключової опозиційної партії. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу.

22 травня суд Анкари відхилив апеляцію CHP на рішення про усунення Озеля з посади.

24 травня в Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво Республіканської народної партії з їхньої штаб-квартири.