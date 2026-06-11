Команда отстраненного лидера оппозиции в Турции ушла в отставку с собрания партии

Команда свергнутого лидера главной оппозиционной партии Турции Озгюра Озеля ушла в отставку с собрания партии – этот шаг должен привести к созыву внеочередного съезда политической силы для избрания новых членов.

Как передает "Европейская правда", об этом в четверг сообщили в офисе Озеля, пишет CNN Turk.

Об этом решении стало известно после того, как назначенный судом председатель Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу обратился с просьбой об исключении девяти членов партийного собрания, лояльных Озелю.

11 июня офис отстраненного лидера сообщил, что 28 членов партийного собрания, состоящего из 57 человек, подали в отставку. Юридически это решение должно привести к роспуску партийного собрания. Кроме того, это обязывает партию созвать съезд в течение 45 дней, на котором будет избран новый состав совета.

Напомним, 21 мая суд в Турции отменил результаты съезда CHP 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем ключевой оппозиционной партии. Вместо этого суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу.

22 мая суд Анкары отклонил апелляцию CHP на решение об отстранении Озеля от должности.

24 мая в Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство Республиканской народной партии из их штаб-квартиры.