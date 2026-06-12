Каллас відреагувала на публікацію про намір ЄС реформувати її дипломатичну службу

Глава європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала появу публікацій у ЗМІ, в яких йшлося про радикальну реорганізацію зовнішньополітичної служби ЄС, яку вона очолює.

Про це йдеться в електронному листі Каллас, з яким ознайомилось видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у листі Каллас рішуче виступила на захист очолюваної нею зовнішньополітичної служби Європейського Союзу (EEAS), яка протистоїть спробам її ліквідації.

У листі Каллас звернулася до 5 000 співробітників EEAS, наголосивши, що служба створює "додаткову вартість" для ЄС.

Цей лист став реакцією на дискусійний документ французького уряду, в якому пропонувалися радикальні варіанти реформування EEAS, зокрема повний перехід служби під контроль Європейської комісії.

"Я хотіла б… підкреслити, яку значну додану вартість ми принесли Європі як команда, особливо в момент повномасштабної війни, що вирує в Європі", – написала Каллас у своєму електронному листі.

Французький документ з’явився на тлі тривалої критики з боку столиць країн-членів та посадовців ЄС, які скаржаться, що європейська дипломатія діє надто повільно, страждає від інституційної дисфункції та є жертвою загострення боротьби за сфери впливу між EEAS та Європейською комісією.

За словами одного з дипломатів ЄС, цей документ був внутрішнім і не затверджувався міністром закордонних справ Франції чи його помічниками, а також не відображає офіційну позицію Франції.

Першим про існування такого документа повідомило видання Financial Times. Серед варіантів реформування EEAS вказувалось, зокрема повне переведення його під підпорядкування Комісії, передачу його ключових функцій Раді ЄС – яка діє від імені урядів 27 держав-членів – та посилення ролі посади Каллас.

У своєму електронному листі Каллас зазначила, що вітає дискусію щодо реформи.

"Відносини між Європейською службою зовнішніх дій, Європейською комісією та державами-членами обговорюються з моменту створення Служби. З огляду на безпрецедентні геополітичні виклики, з якими ми стикаємося, цілком природно, що ці дискусії привертають нову увагу та набувають більшої інтенсивності", – написала вона.

Каллас наголосила, що ця дискусія "відображає спільну відданість одній меті: забезпечити, щоб наші інституції та інструменти мали якомога більший вплив на життя наших громадян".

Однак вона підкреслила, що "ролі та обов’язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною".

Каллас додала, що вона обговорюватиме ідеї щодо реформи на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ після літа.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидали занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

Крім того, видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.