FT: ЄС обговорює радикальну реформу своєї дипломатичної служби на чолі з Каллас

Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Каллас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу (EEAS) і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п’яти високопосадовців, поінформованих про переговори.

"Очевидно, що (EEAS) не працює так, як має в сучасному світі. Вона (служба) нефункціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати", – сказав один із посадовців.

Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії та послаблення її контролю над мережею з понад 140 представництва, якими EEAS керує в країнах по всьому світу.

"Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що (EEAS) розпадеться", – сказав інший посадовець.

Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що EEAS має "надавати допомогу" главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС.

Кілька країн у приватному порядку заявляли, що існує занадто багато дублювання та бракує координації між EEAS, національними міністерствами закордонних справ та дирекціями з питань зовнішніх відносин Єврокомісії та Ради ЄС, зазначили посадовці.

Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями.

Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках EEAS. Цій ідеї Каллас протистоїть.

Троє посадовців зазначили, що на реформу EEAS також можуть вплинути поточні дискусії щодо наступного спільного бюджету блоку, де багато держав-членів вимагають економії коштів та оптимізації процесів у Брюсселі.

Передача повноважень EEAS до дирекцій у складі Комісії та Ради могла б заощадити кошти завдяки скороченню посад, зазначили посадовці. Наприклад, складання списків санкцій та пропозицій щодо військових місій можна було б передати Раді, тоді як повсякденну дипломатичну діяльність контролюватиме Комісія.

Двоє посадовців зазначили, що ідеї щодо реформування зовнішньополітичної служби ЄС також враховуються при розробці нової стратегії безпеки, яку Комісія має опублікувати цього літа.

За словами посадовців, попередня оцінка Франції щодо можливих заходів обговорюється на високому рівні між урядами країн ЄС і є одним із багатьох варіантів щодо майбутнього Європейської служби зовнішніх справ. Париж чітко дав зрозуміти, що всі варіанти мають свої плюси і мінуси.

Міністерство закордонних справ Франції послалося на висловлювання міністра Жана-Ноеля Барро, зроблені в березні, про те, що ЄС потребує сильнішої дипломатичної служби, яка "працює у тісній координації з державами-членами та забезпечує дотримання конкретних компетенцій кожної інституції, особливо в майбутній європейській стратегії безпеки".

На запитання FT щодо цих пропозицій німецький посадовець відповів: "У мінливому світі очевидно, що нам потрібен сильніший ЄС і сильніший зовнішньополітичний апарат ЄС. Ось чому з моменту створення Європейської служби зовнішніх справ ми прагнули і продовжуємо прагнути до вдосконалення наших процесів прийняття рішень та зміцнення нашої спільної зовнішньої політики".

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидали занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

Видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.