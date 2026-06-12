Каллас отреагировала на публикацию о намерении ЕС реформировать свою дипломатическую службу

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала появление публикаций в СМИ, в которых речь шла о радикальной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, которую она возглавляет.

Об этом говорится в электронном письме Каллас, с которым ознакомилось издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в письме Каллас решительно выступила в защиту возглавляемой ею внешнеполитической службы Европейского Союза (EEAS), которая противостоит попыткам ее ликвидации.

В письме Каллас обратилась к 5 000 сотрудников EEAS, подчеркнув, что служба создает "добавленную стоимость" для ЕС.

Это письмо стало реакцией на дискуссионный документ французского правительства, в котором предлагались радикальные варианты реформирования EEAS, в частности полный переход службы под контроль Европейской комиссии.

"Я хотела бы… подчеркнуть, какую значительную добавленную стоимость мы принесли Европе как команда, особенно в момент полномасштабной войны, бушующей в Европе", – написала Каллас в своем электронном письме.

Французский документ появился на фоне длительной критики со стороны столиц стран-членов и должностных лиц ЕС, которые жалуются, что европейская дипломатия действует слишком медленно, страдает от институциональной дисфункции и является жертвой обострения борьбы за сферы влияния между EEAS и Европейской комиссией.

По словам одного из дипломатов ЕС, этот документ был внутренним и не утверждался министром иностранных дел Франции или его помощниками, а также не отражает официальную позицию Франции.

Первым о существовании такого документа сообщило издание Financial Times. Среди вариантов реформирования EEAS указывались, в частности, полный перевод его в подчинение Комиссии, передача его ключевых функций Совету ЕС – который действует от имени правительств 27 государств-членов – и усиление роли должности Каллас.

В своем электронном письме Каллас отметила, что приветствует дискуссию о реформе.

"Отношения между Европейской службой внешних действий, Европейской комиссией и государствами-членами обсуждаются с момента создания Службы. Учитывая беспрецедентные геополитические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, вполне естественно, что эти дискуссии привлекают новое внимание и приобретают большую интенсивность", – написала она.

Каллас подчеркнула, что эта дискуссия "отражает общую приверженность одной цели: обеспечить, чтобы наши институты и инструменты оказывали как можно большее влияние на жизнь наших граждан".

Однако она подчеркнула, что "роли и обязанности институтов ЕС четко определены в договорах. Эта рамка остается неизменной".

Каллас добавила, что она будет обсуждать идеи по реформе на неформальной встрече министров иностранных дел после лета.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ей вменяли в вину слишком агрессивные высказывания в адрес России и конфронтацию с администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, издание Politico писало о напряженных отношениях между главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельствам источников, Каллас за глаза называет фон дер Ляйен "диктаторшей" и жалуется на ограничение своих полномочий.