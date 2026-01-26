Politico: Каллас позаочі називає Фон дер Ляєн "диктаторкою"

Глава європейської дипломатії Кая Каллас позаочі скаржиться на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою".

Про це повідомляє Politico, посилаючись на посадовців ЄС.

За словами джерел, стосунки між президенткою Єврокомісії та колишнім очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем були дуже поганими, однак з Каллас "справи йдуть ще гірше".

Politico пише, що у Каллас забрали повноваження щодо Середземноморського регіону, оскільки минулого року Комісія створила Генеральний директорат з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Водночас Єврокомісія активно працює над планами скорочення розміру Європейської служби зовнішніх дій, яку очолює Каллас.

Намагаючись дати відсіч, Каллас спробувала призначити впливового заступника Мартіна Зельмаєра, колишнього керівника апарату попереднього очільника Комісії Жана-Клода Юнкера. Однак це рішення заблокувала Урсула фон дер Ляєн.

"Каллас приватно скаржиться, що вона диктаторка, але вона мало що може з цим вдіяти", – сказав один високопосадовець.

Politico додає, що Каллас родом з невеликої країни – Естонії та має невеликий вплив Європарламенті, що робить її позицію ще слабшою, ніж у Борреля.

Офіс Каллас не відповів на запит про коментар від Politico.

