ЗМІ: В ЄС критикують стиль роботи Каллас і занадто яструбину позицію щодо РФ

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидають занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на дипломатів і посадовців ЄС.

Проблеми Каї Каллас почалися в перший же день її перебування на посаді. Вона перебувала з візитом у Києві, коли зробила допис: "Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну" проти Росії.

Деякі посадовці ЄС заявили, що відчувають занепокоєння через те, що голова Європейської служби зовнішніх справ, яка працює на посаді менш ніж один день, відчула себе вільною вийти за рамки того, що вони вважали усталеними формулюваннями.

"Вона (Каллас) досі поводиться як прем'єр-міністр", – сказав один дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішню динаміку спільноти.

Вищезгаданий дипломат і дев'ять інших дипломатів і посадовців ЄС вказали на те, що вони вважають низкою помилок, допущених Каллас протягом перших кількох місяців перебування на посаді, починаючи від висунення важких пропозицій без підтримки і закінчуючи вільнодумством у зовнішньополітичних заявах.

Коли Каллас взялася за роботу, вимагаючи від країн ЄС надання більшої військової допомоги Україні, деякі дипломати висловили невдоволення її стилем керівництва, скаржачись на те, що вони назвали відсутністю консультацій з делікатних питань.

Зокрема, "ЄвроПравда" писала про нарікання деяких держав-членів тим, що Каллас висунула свій багатомільярдний план допомоги Україні без попередніх консультацій.

Занепокоєння деяких дипломатів лише зросли, в тому числі через яструбину позицію Каллас щодо Росії, через яку вона розійшлася з Іспанією та Італією, які не поділяють її оцінки Москви як неминучої загрози для ЄС.

"Якщо послухати її, то складається враження, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, а це не є позицією ЄС", – поскаржився один з посадовців ЄС.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС применшив критику, заявивши, що країни-члени обрали Каллас, тому що їм потрібен був лідер воєнного часу.

Видання також згадує про зрив зустрічі Каллас з держсекретарем США Марко Рубіо, який в останню хвилину скасував зустріч у Вашингтоні.

П'ятий дипломат і колишній високопосадовець ЄС погодилися, що Каллас не підготувала належним чином основу для зустрічі, не запропонувавши американській стороні чітких результатів.

Потім сталась сумнозвісна сварка в Овальному кабінеті. На тлі загального шоку від злоби, спрямованої на Зеленського, Каллас написала у X, що "вільний світ потребує нового лідера" – коментар, який, можливо, відповідав настроям обурення в багатьох частинах Європи, але також роздратував країни, які твердо стоять на позиції збереження мосту з Білим домом Трампа.

Дехто з дипломатів визнає, що оцінювати дії Каллас на новій посаді ще рано. Окрім того, вона має сильну підтримку серед країн Північної Європи, зокрема, її захищає прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас продовжує обговорення з державами-членами ЄС своєї ініціативи з військової підтримки України на 40 млрд євро, і сподівається на її затвердження.

Італія, Франція і Словаччина під час підготовки саміту лідерів ЄС 20 березня наполягли на м'якшій версії плану Каллас щодо допомоги Україні.