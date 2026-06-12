У Вірменії партія російського олігарха хоче анулювати результати виборів

Партія "Сильна Вірменія" російського олігарха Самвела Карапетяна подала запит до Центральної виборчої комісії про анулювання результатів парламентських виборів минулої неділі, на яких перемогла політсила прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Armenpress, пише "Європейська правда".

Представник "Сильної Вірменії" Арам Вардеванян заявив, що партія подала до ЦВК заяву з "усіма масштабними виборчими порушеннями, які сталися як під час голосування, так і до нього" з метою скасувати результати виборів.

"Я думаю, що багато людей стежать і стежитимуть за всім, що відбувається в післявиборчому процесі у Вірменії. Все, що відбувається зараз, не має місця в демократичному суспільстві", – зазначив Вардеванян.

На парламентських виборах 7 червня "Сильна Вірменія" здобула 23,2% голосів, обіцяючи зберегти тісні зв'язки Вірменії з Росією, у якої ця південнокавказька країна закуповує значну частину своїх енергоносіїв.

Партія прем’єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", яка зміцнила зв'язки із західними країнами з моменту приходу до влади у 2018 році, здобула 49,8% голосів, подолавши виклик переважно проросійських опозиційних груп.

Сам Пашинян заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Вибори відбулися на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Очікується, що Центральна виборча комісія Вірменії опублікує остаточні результати в неділю. За повідомленнями вірменських ЗМІ, у четвер вона оголосила підрахунки голосів на двох виборчих дільницях недійсними, посилаючись на скупчення військовослужбовців після закриття дільниць.

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід