В Армении партия российского олигарха хочет аннулировать результаты выборов

Партия "Сильная Армения" российского олигарха Самвела Карапетяна подала запрос в Центральную избирательную комиссию об аннулировании результатов парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, на которых победила политическая сила премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Armenpress, пишет "Европейская правда".

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян заявил, что партия подала в ЦИК заявление со "всеми масштабными нарушениями, которые произошли как во время голосования, так и до него" с целью отменить результаты выборов.

"Я думаю, что многие люди следят и будут следить за всем, что происходит в послевыборном процессе в Армении. Все, что происходит сейчас, не имеет места в демократическом обществе", – отметил Вардеванян.

На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,2% голосов, обещая сохранить тесные связи Армении с Россией, у которой эта южнокавказская страна закупает значительную часть своих энергоносителей.

Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", которая укрепила связи с западными странами с момента прихода к власти в 2018 году, набрала 49,8% голосов, преодолев вызов преимущественно пророссийских оппозиционных групп.

Сам Пашинян заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Выборы прошли на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

Ожидается, что Центральная избирательная комиссия Армении опубликует окончательные результаты в воскресенье. По сообщениям армянских СМИ, в четверг она объявила подсчет голосов на двух избирательных участках недействительными, сославшись на скопление военнослужащих после закрытия участков.

Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад