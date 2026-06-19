Макрон здивований новими нападками Трампа на Мелоні

Президент Франції Емманюель Макрон висловив здивування новим витком напруги між президентом США Дональдом Трампом та прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, яка тривалий час вважалась однією з найближчих союзниць американського лідера у Європі.

Про це французький президент сказав, відповідаючи на запитання італійського агентства ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Макрон, залишаючи засідання Європейської ради в Брюсселі, прокоментував новий скандал, що спалахнув між лідерами Італії та США.

"Я був здивований", – сказав Макрон, відповідаючи на запитання преси.

Французький президент додав, що зустрінеться з Мелоні 25 червня на міжурядовому саміті в Антібі та "обговорить це" питання з італійською прем’єркою.

19 червня Мелоні обурилася заявами президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті Групи семи. Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

Коментарі Трампа обурили інших італійських посадовців. У зв’язку зі скандалом глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня. А міністр оборони Гвідо Крозетто назвав це новим "промахом" Трампа.

У інтерв’ю італійському телеканалу Трамп, зокрема, сказав таке: "Вона (Мелоні) благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода",

Про інцидент стало відомо після того, як італійські ЗМІ звернули увагу на потепління стосунків між лідерами Італії та США.

Навесні між Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.