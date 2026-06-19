Глава МЗС Італії скасував візит до США через образу Мелоні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні, після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем’єрку країни Джорджу Мелоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Таяні оголосив, що його візит до Сполучених Штатів не відбудеться у зв’язку зі скандалом, що спалахнув через висловлювання Трампа про фото з Джорджею Мелоні.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

"Серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні – це образа для всієї Італії. З цих міркувань я вирішив скасувати мій візит до США, запланований на 21-22 червня", – повідомив очільник МЗС Італії.

Нагадаємо, Мелоні обурилася заявами Трампа, що вона нібито "благала" про спільне фото на саміті "Групи семи", та назвала це вигадкою. Міністр оборони Гвідо Крозетто назвав це новим "промахом" Трампа.

Це стало новим загостренням між лідерами Італії та США після того, як навесні Мелоні й Трамп сперечалися через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Трамп згодом звинуватив її у "відсутності мужності" та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.