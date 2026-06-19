Макрон удивлен новыми нападками Трампа на Мелони

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удивление новым витком напряженности между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая долгое время считалась одной из ближайших союзниц американского лидера в Европе.

Об этом французский президент заявил, отвечая на вопрос итальянского агентства ANSA, сообщает "Европейская правда".

Макрон, покидая заседание Европейского совета в Брюсселе, прокомментировал новый скандал, разразившийся между лидерами Италии и США.

"Я был удивлен", – сказал Макрон, отвечая на вопросы прессы.

Французский президент добавил, что встретится с Мелони 25 июня на межправительственном саммите в Антибе и "обсудит этот" вопрос с итальянским премьер-министром.

19 июня Мелони возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите "Группы семи". Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

Комментарии Трампа возмутили других итальянских чиновников. В связи со скандалом глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня. А министр обороны Гвидо Крозетто назвал это новым "промахом" Трампа.

В интервью итальянскому телеканалу Трамп, в частности, сказал следующее: "Она (Мелони) умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы этого не сделал, но мне было её жалко",

Об инциденте стало известно после того, как итальянские СМИ обратили внимание на потепление отношений между лидерами Италии и США.

Весной между Мелони и президентом США возникла полемика из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.