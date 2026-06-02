Трамп візьме участь у вечері кореспондентів Білого дому наприкінці липня

Американський президент Дональд Трамп заявив, що відвідає вечерю асоціації кореспондентів Білого дому, яка пройде наприкінці липня – через три місяці після того, як її щорічний гала-вечір було відкладено через стрілянину на місці проведення заходу.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як анонсували у вівторок, 2 червня, вечеря асоціації кореспондентів Білого дому запланована на 24 липня.

"Це оголошення є дуже позитивним кроком, адже ми не можемо дозволити божевільним змінювати наш спосіб життя чи навіть його графік", – заявив Трамп у відповідь на оголошення.

Він зазначив, що його запросили на вечерю, й він на це погодився.

"Не знаю, чи висловлю я ті самі досить різкі зауваження, принаймні стосовно певних осіб, але ми незабаром це з’ясуємо. У будь-якому разі, це буде "гаряча" подія! Цікаво, що місцем проведення стане готель "Вальдорф Асторія" на Пенсильванія-авеню – будівля та бальний зал, які я збудував", – додав Трамп.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

А речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі третьою спробою вбивства президента США.