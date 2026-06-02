Трамп примет участие в ужине для корреспондентов Белого дома в конце июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоится в конце июля – через три месяца после того, как его ежегодный гала-вечер был отложен из-за стрельбы на месте проведения мероприятия.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Как было объявлено во вторник, 2 июня, ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома запланирован на 24 июля.

"Это объявление является очень позитивным шагом, ведь мы не можем позволить сумасшедшим менять наш образ жизни или даже его график", – заявил Трамп в ответ на объявление.

Он отметил, что его пригласили на ужин, и он на это согласился.

"Не знаю, выскажу ли я те же довольно резкие замечания, по крайней мере в отношении определенных лиц, но мы вскоре это выясним. В любом случае, это будет "горячее" событие! Интересно, что местом проведения станет отель "Вальдорф Астория" на Пенсильвания-авеню – здание и бальный зал, которые я построил", – добавил Трамп.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина корреспондентов Белого дома написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле третьей попыткой убийства президента США.