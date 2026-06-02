Асоціація кореспондентів Білого дому оголосила нову дату вечері

Асоціація кореспондентів Білого дому проведе вечерю наприкінці липня – через три місяці після того, як її щорічний гала-вечір було відкладено через стрілянину на місці проведення заходу.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вечеря запланована на 24 липня.

"Ми не дозволимо, щоб акт насильства мав останнє слово, особливо в рік, коли ми згадуємо 250-ту річницю Америки та все, за що ми боремося", – заявила президентка асоціації кореспондентів Вейцзя Цзян.

Втім, наразі не відомо, чи буде на заході присутній американський президент Дональд Трамп.

Президентка асоціації кореспондентів зазначила, що на заході будуть "значно посилені заходи безпеки та запроваджені нові процедури допуску", про що учасники будуть повідомлені безпосередньо.

За її словами, вечеря "стане більш камерним заходом", а ті, хто придбав квитки на квітневу вечерю, "не повинні будуть платити, якщо відвідають другий захід".

Нагадаємо, ввечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

ЗМІ повідомляли, що підозрюваний у скоєнні збройного нападу під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

А речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала стрілянину у вашингтонському готелі третьою спробою вбивства президента США.