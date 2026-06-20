"Моя популярність тебе не стосується": Мелоні відповіла Трампу на останні нападки

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відповіла на останні нападки президента США Дональда Трампа, який заявив, нібито вона намагається відновити дружбу з ними заради підвищення своїх рейтингів.

Про це Мелоні написала на своїй сторінці у Facebook в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні зазначила, що дає відповідь на останній допис Трампа на її адресу, але більше не буде повертатися до цієї теми, бо й досі вірить в єдність Заходу і не вважає, що "це дійство відповідає нашим завданням".

"Президенте Трамп, ці постійні й безпідставні нападки не мають сенсу. Що стосується моєї популярності, то дружба з тобою, безумовно, не допомогла мені, і вона не залежить від моїх стосунків з тобою. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди й робила", – написала Мелоні.

Саме так, додала італійська прем’єрка, вона вчинила й щодо американських військових баз в Італії, чиє використання регулюється угодами, яких Італія, за словами Мелоні, завжди дотримувалася. Вона зазначила, що ці угоди не можуть бути порушені, доки вона обійматиме посаду прем’єр-міністра. Трамп раніше критикував Італію за ненадання військових баз для дій проти Ірану.

"Італія – це все ще суверенна держава. У будь-якому разі, моя популярність тебе не стосується. Раджу тобі зосередитися на своїй", – завершила допис Мелоні.

Трамп 20 червня пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши у суботу, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

Він написав про це після того, як напередодні в інтерв’ю заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив Трамп.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

Через скандал міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні.

Це стало новим загостренням між лідерами Італії та США після того, як навесні Мелоні й Трамп сперечалися через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.