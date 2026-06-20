"Моя популярность тебя не касается": Мелони ответила Трампу на последние нападки

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ответила на последние нападки президента США Дональда Трампа, который заявил, что она якобы пытается восстановить дружбу с ним ради повышения своих рейтингов.

Об этом Мелони написала на своей странице в Facebook в субботу, сообщает "Европейская правда".

Мелони отметила, что отвечает на последний пост Трампа в её адрес, но больше не будет возвращаться к этой теме, поскольку по-прежнему верит в единство Запада и не считает, что "это представление соответствует нашим задачам".

"Президент Трамп, эти постоянные и безосновательные нападки не имеют смысла. Что касается моей популярности, то дружба с тобой, безусловно, не помогла мне, и она не зависит от моих отношений с тобой. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда и делала", – написала Мелони.

Именно так, добавила итальянский премьер, она поступила и в отношении американских военных баз в Италии, использование которых регулируется соглашениями, которых Италия, по словам Мелони, всегда придерживалась. Она отметила, что эти соглашения не могут быть нарушены, пока она занимает пост премьер-министра. Трамп ранее критиковал Италию за отказ предоставить военные базы для действий против Ирана.

"Италия – это по-прежнему суверенное государство. В любом случае, моя популярность тебя не касается. Советую тебе сосредоточиться на своей", – завершила свой пост Мелони.

20 июня Трамп усилил конфликт с Мелони, заявив в субботу, что итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг за счет дружбы с ним.

Он написал об этом после того, как накануне в интервью заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи" во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко", – заявил Трамп.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

Из-за скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в Соединенные Штаты, запланированный на ближайшие дни.

Это стало новым обострением отношений между лидерами Италии и США после того, как весной Мелони и Трамп поспорили из-за резкой критики со стороны Трампа неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.