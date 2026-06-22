В ЕС пересмотрят возможность проведения саммита с Британией после отставки Стармера

Европейский Союз пересматривает вопрос проведения саммита Великобритания-ЕС, который должен был состояться в конце июля, после того как британский премьер-министр Кир Стармер заявил о своей отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Европейской комиссии агентству Reuters.

Второй саммит Британия-ЕС, сосредоточенный на экономическом сотрудничестве Лондона с блоком в попытке перезагрузить отношения после Brexit, должен был состояться 22 июля в Брюсселе. О его проведении британский премьер договорился с президентом Евросовета Антониу Коштой на прошлой неделе.

В Еврокомиссии отметили, что несмотря на объявленную отставку Стармера отношения ЕС с Британией остаются крепкими.

"По вопросу саммита ЕС-Великобритания, то, несмотря на объявление сегодня утром об отставке премьер-министра Стармера, мы пересматриваем вместе с президентом Коштой и Великобританией возможность проведения саммита, как было объявлено на прошлой неделе", – сказал представитель Комиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сети X поблагодарила Стармера за его работу на посту.

"Многим лидерам могут потребоваться годы, чтобы превратиться в государственного деятеля, которым вы стали всего за два года. Благодаря вам европейская и украинская безопасность стала крепче", – написала чиновница.

Напомним, в понедельник, 22 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В пятницу Стармер заявлял, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.