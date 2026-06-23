В Італії припустили, що більше країн долучаться до її проєкту винищувача

В уряді Італії заявили, що все більше країн прагнуть долучитися до її програми розробки реактивних винищувачів (GCAP), яку Рим реалізує разом з Великою Британією та Японією.

Про це повідомив міністр оборони Гвідо Крозетто в коментарі Reuters, передає "Європейська правда".

В Італії висловили готовність залучити інші країни до проєкту розробки винищувача, оскільки це дозволить ефективніше розподілити витрати.

Серед потенційних учасників програми GCAP – Німеччина, яка разом з Францією нещодавно зупинила проєкт зі створення винищувача FCAS.

В італійському уряді привітали можливість участі Берліна в спільному проєкті.

"Якби Німеччина чи інші країни, або Саудівська Аравія, долучилися, ми були б повністю готові, бо чим більше їх, тим більші шанси створити щось і знизити витрати…Найбільш зацікавленою на цей час, здається, є Канада як спостерігач; ми повністю відкриті для цього", – сказав міністр оборони Італії.

Проєкт Global Combat Air Programme (GCAP) був запущений Італією, Великою Британією та Японією у грудні 2022 року. Його метою є створення винищувача наступного покоління, який об'єднує пілотовані та безпілотні платформи, датчики та мережі передачі даних, до 2035 року.

Цього місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.