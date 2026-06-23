В Италии предположили, что к её проекту истребителя присоединятся другие страны

В правительстве Италии заявили, что всё больше стран стремятся присоединиться к её программе разработки реактивных истребителей (GCAP), которую Рим реализует совместно с Великобританией и Японией.

Об этом сообщил министр обороны Гвидо Крозетто в комментарии Reuters, передает "Европейская правда".

В Италии выразили готовность привлечь другие страны к проекту разработки истребителя, поскольку это позволит эффективнее распределить расходы.

Среди потенциальных участников программы GCAP – Германия, которая вместе с Францией недавно приостановила проект по созданию истребителя FCAS.

В итальянском правительстве приветствовали возможность участия Берлина в совместном проекте.

"Если бы Германия или другие страны, или Саудовская Аравия присоединились, мы были бы полностью готовы, ведь чем их больше, тем больше шансов создать что-то и снизить расходы… Наиболее заинтересованной на данный момент, похоже, является Канада в качестве наблюдателя; мы полностью открыты для этого", – сказал министр обороны Италии.

Проект Global Combat Air Programme (GCAP) был запущен Италией, Великобританией и Японией в декабре 2022 года. Его целью является создание к 2035 году истребителя следующего поколения, объединяющего пилотируемые и беспилотные платформы, датчики и сети передачи данных.

В этом месяце министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

По данным СМИ, Германия рассматривает Испанию и Швецию в качестве альтернативы для проекта без участия Франции. Другим вариантом может стать присоединение к проекту GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония.