Парламент Італії схвалив 8,8 млрд євро на програму винищувачів

Комітет з оборони Палати депутатів Італії підтримав план фінансування програми розробки реактивних винищувачів разом з Великою Британією та Японією на суму 8,8 млрд доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на ухвалений документ.

Проєкт Global Combat Air Programme (GCAP) був запущений Італією, Великою Британією та Японією у грудні 2022 року. Його метою є створення винищувача наступного покоління, який об'єднує пілотовані та безпілотні платформи, датчики та мережі передачі даних, до 2035 року.

Згідно з документом, Італія очікує, що витрати на ранній фазі втілення GCAP сягнуть 18,6 млрд євро, що перевищує попередні оцінки.

Над програмою винищувачів спільно працюють британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo та японська Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC), яку підтримує Mitsubishi Heavy Industries.

Схвалення бюджету для розробки програми GCAP відбувається в той час, коли подібна програма Франції та Німеччини Future Combat Air System зі створення європейського винищувача нового покоління зіткнулася з політичними суперечками щодо її майбутнього.

У грудні Італія заявила, що Німеччина та Австралія можуть бути зацікавлені в приєднанні до GCAP. Італійські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили це питання на зустрічі в Римі у січні.

Водночас у Міністерстві оборони Німеччини заявили, що майбутнє проєкту винищувача нового покоління FCAS стане зрозумілим найближчими днями.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року. В основі дебатів лежить бажання французького військового підрядника Dassault взяти на себе провідну роль у проєкті, обійшовши німецького партнера Airbus, що Німеччина вважає неприйнятним.

Серед розбіжностей є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.