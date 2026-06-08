ЗМІ: Німеччина і Франція зупиняють багатостраждальний спільний проєкт винищувача

Після багаторічної підготовки багатомільярдний оборонний проєкт зі створення франко-німецького винищувача FCAS зазнав невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv з посиланням на джерела у німецькому уряді.

За даними джерел, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон дійшли спільного висновку, що компанії Dassault та Airbus не можуть дійти згоди щодо створення спільного винищувача.

Проте у понеділок урядові джерела в Берліні заявили, що мають намір продовжувати спільну розробку загальної "системи систем", призначеної для інтеграції літаків та дронів. Очікується, що на франко-німецькій міністерській зустрічі в середині липня оборонні міністерства обох країн представлять робочий план, у якому буде викладено кілька спільних проєктів у сфері озброєння.

Макрон запустив цей проєкт у 2017 році спільно з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, згодом до нього приєдналася Іспанія.

Відносини між Dassault і Airbus погіршилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірив, що він продовжиться, але остаточне рішення повинні були ухвалити національні лідери.

В лютому Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

У квітні міністри оборони Німеччини та Франції озвучили різні терміни ухвалення рішення щодо проєкту винищувача FCAS.