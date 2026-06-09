Німеччина шукає нових партнерів після зриву проєкту винищувача з Францією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 9 червня, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що після багаторічної підготовки багатомільярдний оборонний проєкт зі створення французько-німецького винищувача FCAS зазнав невдачі.

"Ми вже кілька місяців ведемо переговори з різними зацікавленими сторонами щодо цього. Але я не хочу публічно спекулювати щодо того, про який саме проєкт може йти мова або хто його очолюватиме", – сказав Пісторіус.

Глава Міноборони Британії зазначив, що припинення проєкту FCAS "не було справжньою несподіванкою", додавши, що відносини між двома країнами не є "напруженими".

"У нашому порядку денному є низка менших і більших проєктів, які вже реалізуються або незабаром будуть запущені", – додав він.

За словами обізнаних співрозмовників агентства, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.

Проєкт Global Combat Air Programme (GCAP) був запущений Італією, Великою Британією та Японією у грудні 2022 року. Його метою є створення винищувача наступного покоління, який об'єднує пілотовані та безпілотні платформи, датчики та мережі передачі даних, до 2035 року.

У лютому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

У квітні міністри оборони Німеччини та Франції озвучили різні терміни ухвалення рішення щодо проєкту винищувача FCAS.