У Франції розповіли про подальші кроки щодо захопленого російського танкера

Російський танкер "тіньового флоту" Deliver, який був захоплений Францією у вівторок, наразі супроводжується французькими ВМС до місця стоянки для проведення подальших перевірок.

Про це повідомила морська префектура Середземномор’я у своїй заяві, передає "Європейська правда".

У префектурі розповіли, що судно затримали у Середземному морі біля берегів Сицилії 23 червня за підозрою у правопорушенні, а саме використанні фальшивого прапора.

Операцію з перевірки прапора провели на підставі статті 110 Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права, яка мала на меті перевірити національну приналежність судна.

Після підйому на борт інспектори перевірили документи та підтвердили факт використання фальшивого прапора. Про порушення повідомили прокурору Марселя, який є компетентним органом у рамках морського суду.

Наразі судно прямує до стоянки, де його чекають додаткові перевірки.

Операцію з перехоплення судна Франція провела у співпраці з Середземноморською військово-морською місією ЄС IRINI та Великою Британією.

Це вже п’ятий випадок перехоплення танкерів "тіньового флоту" РФ французькими військовими. 31 травня Франція затримала російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані. Попередні танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.

14 червня британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ. Затримання судна SMYRTOS ознаменувало значне загострення боротьби Великої Британії проти російського "тіньового флоту".

ЗМІ повідомили, що уряд Великої Британії розглядає план продажу 98 тисяч тонн сирої російської нафти із захопленого Лондоном танкера "тіньового флоту" для передачі коштів Україні.